Ayuntamiento de Pátzcuaro reconoce trayectoria del Profesor Lucio Herrera por su legado en el periodismo local

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- El Ayuntamiento de Pátzcuaro, encabezado por el ingeniero Julio Alberto Arreola Vázquez, rindió homenaje al profesor y periodista Lucio Herrera Alonso, de 91 años de edad, reconociendo su trayectoria ejemplar y su compromiso fundamental con la promoción del periodismo, el deporte y la cultura en el municipio.

El evento, organizado por comunicadores de la región, contó con la presencia del alcalde Arreola Vázquez, quien acudió al homenaje como muestra del compromiso de su administración con el gremio periodístico local. El licenciado Pedro Velázquez Barrera dio la bienvenida a los asistentes, destacando que sería "difícil entender el periodismo en la región sin el profesor Lucio y sin su crítica regional".