Ayuntamiento de Pátzcuaro reconoce trayectoria del Profesor Lucio Herrera por su legado en el periodismo local

Naomi Carmona
Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- El Ayuntamiento de Pátzcuaro, encabezado por el ingeniero Julio Alberto Arreola Vázquez, rindió homenaje al profesor y periodista Lucio Herrera Alonso, de 91 años de edad, reconociendo su trayectoria ejemplar y su compromiso fundamental con la promoción del periodismo, el deporte y la cultura en el municipio.

El evento, organizado por comunicadores de la región, contó con la presencia del alcalde Arreola Vázquez, quien acudió al homenaje como muestra del compromiso de su administración con el gremio periodístico local. El licenciado Pedro Velázquez Barrera dio la bienvenida a los asistentes, destacando que sería "difícil entender el periodismo en la región sin el profesor Lucio y sin su crítica regional".

Lucio Herrera Alonso fue homenajeado por su profesionalismo y dedicación a lo largo de décadas. Su influencia ha sido descrita como moralmente positiva para la formación de varias generaciones de comunicadores en Pátzcuaro.

La carrera de Herrera Alonso incluye una etapa crucial como director del hoy extinto periódico Crítica Regional, entre 1984 y 2005. Este medio era reconocido por su imparcialidad política y honestidad en el manejo de las noticias, marcando una pauta en el periodismo regional desde los años 80.

Además de su labor informativa, se destacó su trayectoria deportiva. El reconocimiento se extendió a su familia, sellando un abrazo fraternal de todos los comunicadores de Pátzcuaro hacia el pilar del periodismo local.

