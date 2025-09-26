Ayuntamiento de Irimbo a cargo de gastos funerarios de compatriota asesinado por ICE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La alcaldesa de Irimbo, Azucena Ruíz Alanís, respaldó a la familia de Silverio Villegas González, originario de la comunidad de Loma de Chupio, cuyos restos llegaron este jueves a su tierra natal tras ser asesinado por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.

En entrevista, la presidenta municipal lamentó y condenó los hechos, reconociendo que el asesinato de Silverio afecta a toda la comunidad.

“Para mí el día de hoy es un hecho muy lamentable recibir a mi vecino Silverio en su casa en Irimbo. Obviamente hay un sentimiento de impotencia, con esta exigencia de justicia. No me queda más que respaldar a mis vecinos, acompañarlos hasta donde ellos me lo permitan. Yo obviamente tengo mucha familia migrante, tengo mucha gente allá en Estados Unidos que son o que están vulnerables a este mismo hecho lamentable”, expresó.

Silverio Villegas González, de 45 años, fue asesinado en un incidente con agentes de ICE en Texas, un caso que resuena con fuerza en el municipio, pues, según la alcaldesa, alrededor de 4 mil migrantes de Irimbo radican en Estados Unidos en busca de mejores oportunidades.

El Ayuntamiento de Irimbo asumió los gastos funerarios en coordinación con la Secretaría del Migrante del Estado y el Consulado de México en Texas, que cubrió el traslado internacional.