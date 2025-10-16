Ayuntamiento de Apatzingán ya proyecta un aumento al impuesto del agua para el 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Ayuntamiento de Apatzingán proyecta un aumento simbólico de 9 centavos por cada 100 pesos al impuesto del agua para 2026, solicitado en su próximo proyecto presupuestal al Congreso de Michoacán para cubrir inflación salarial y mantenimiento, sin pedir ampliación presupuestal.

Fany Arreola Pichardo, alcaldesa, enfatizó que el organismo operador cuenta con 72 millones de pesos anuales, de un presupuesto municipal de 500 millones.

“No estamos solicitando ninguna ampliación presupuestal. Nosotros estamos muy conscientes de que debemos hacer trabajo con lo que tenemos al alcance, con lo que tenemos a la mano, y el presupuesto de Apatzingán debe cerrar de manera sana de aquí a diciembre”, afirmó Arreola Pichardo, destacando que el año pasado respetaron todos los impuestos sin incremento.

La propuesta, de 9 centavos por cada 100 pesos, busca subsistir ante costos crecientes. Aumento que, afirmó, es simbólico para el bolsillo de las y los habitantes, pero significativo para su organismo operador de agua potable. Con 72 millones anuales, el organismo cubre sueldos, mantenimiento y operatividad.

“Proponemos que esos 9 centavos ayuden a atender la inflación salarial que tiene que entregarse a los trabajadores en una primera instancia. Y segundo, es muy importante para mí que quede asentado que el año pasado no hicimos propuesta de incremento, llegamos y respetamos la tarifa a cero pesos de incremento. Entonces hoy la verdad es que resultaría inoperable el organismo sin este incremento simbólico”, explicó Arreola.

La alcaldesa descartó otros aumentos en impuestos como predial, derechos por panteón y licencia para comercios.

Arreola Pichardo mencionó que la infraestructura de su OOAPAS recae en parte por lo árido de la zona, así como por el exceso de barro a la hora de realizar excavaciones y colocar tubería, lo que significa más horas de maquinaria y de trabajo en maniobra.

RYE-