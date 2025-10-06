Avistan primeras mariposas monarca rumbo a México: inicia su migración

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los primeros reportes de descanso de mariposas monarca comenzaron a registrarse en distintos puntos del centro-sur de Estados Unidos, lo que marca oficialmente el inicio de su asombrosa migración hacia México.
Durante los últimos días de septiembre, observadores ciudadanos reportaron concentraciones de monarcas en Oklahoma, Kansas y Missouri, y, por primera vez este año, en Texas, donde los ejemplares comienzan a reunirse en grupos para continuar su viaje al sur.
En Wichita Falls, Texas, una residente identificada como Lynn informó el 30 de septiembre que las mariposas “comienzan a posarse en los sauces, en grupos pequeños y dispersos a lo largo del lago Wichita”. En tanto, desde Chaflin, Kansas, otra observadora, Pam, documentó el 26 de septiembre un avistamiento de más de 150 mariposas refugiadas en una franja de árboles de cedro, acacia y olivo ruso.
Estos reportes confirman que la migración avanza conforme al calendario natural de la especie, que cada otoño emprende un recorrido de hasta 4,500 kilómetros desde Canadá y Estados Unidos hasta los bosques templados de Michoacán y el Estado de México, donde pasan el invierno.
El viaje tiene como propósito escapar de las bajas temperaturas y nevadas del norte del continente, buscando refugio en los santuarios donde las condiciones de humedad y temperatura son ideales para su supervivencia.
Durante las próximas semanas, los expertos del Programa Correo Real prevén que los primeros grupos de monarcas comiencen a sobrevolar territorio mexicano, especialmente los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Guanajuato, que conforman parte de su ruta migratoria.
