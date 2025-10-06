Avistan primeras mariposas monarca rumbo a México: inicia su migración

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los primeros reportes de descanso de mariposas monarca comenzaron a registrarse en distintos puntos del centro-sur de Estados Unidos, lo que marca oficialmente el inicio de su asombrosa migración hacia México.

Durante los últimos días de septiembre, observadores ciudadanos reportaron concentraciones de monarcas en Oklahoma, Kansas y Missouri, y, por primera vez este año, en Texas, donde los ejemplares comienzan a reunirse en grupos para continuar su viaje al sur.

En Wichita Falls, Texas, una residente identificada como Lynn informó el 30 de septiembre que las mariposas “comienzan a posarse en los sauces, en grupos pequeños y dispersos a lo largo del lago Wichita”. En tanto, desde Chaflin, Kansas, otra observadora, Pam, documentó el 26 de septiembre un avistamiento de más de 150 mariposas refugiadas en una franja de árboles de cedro, acacia y olivo ruso.