Avistan primeras mariposas monarca en el Bajío; se acercan a bosques michoacanos

Los expertos del Programa Correo Real estiman que los primeros grupos podrían comenzar a ingresar a territorio michoacano a partir de los primeros días de noviembre, siendo los santuarios de El Rosario, Sierra Chincua y Senguio los principales puntos de llegada en la región.

Cabe recordar que la apertura oficial de los santuarios al público será el próximo 21 de noviembre, como parte de la temporada de hibernación 2025-2026. Autoridades ambientales han comenzado trabajos de limpieza y reforestación para garantizar condiciones óptimas a las mariposas y visitantes.