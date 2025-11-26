Avistan gato montés en el Estribo Grande de Pátzcuaro; llaman a proteger la fauna

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de sus redes sociales oficiales, el Gobierno de Pátzcuaro informó sobre el reciente avistamiento de un gato montés en la zona del Estribo Grande, uno de los puntos turísticos y naturales más visitados del municipio.

El aviso fue emitido la mañana de este miércoles con el objetivo de alertar a la ciudadanía y promover el respeto por la fauna silvestre local. Este tipo de felino, aunque poco común de ver, forma parte del ecosistema natural de la región.