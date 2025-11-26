Avistan gato montés en el Estribo Grande de Pátzcuaro; llaman a proteger la fauna

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de sus redes sociales oficiales, el Gobierno de Pátzcuaro informó sobre el reciente avistamiento de un gato montés en la zona del Estribo Grande, uno de los puntos turísticos y naturales más visitados del municipio.
El aviso fue emitido la mañana de este miércoles con el objetivo de alertar a la ciudadanía y promover el respeto por la fauna silvestre local. Este tipo de felino, aunque poco común de ver, forma parte del ecosistema natural de la región.
“Este felino forma parte de la fauna silvestre de nuestro municipio y, aunque evita el contacto con las personas, es importante seguir algunas recomendaciones para prevenir riesgos y protegerlo”, indicó el Gobierno de Pátzcuaro.
Mantener la calma en caso de avistamiento.
No acercarse ni intentar interactuar con el animal.
Evitar salirse de los senderos, especialmente al amanecer o al anochecer.
No dejar basura ni restos de comida en la zona.
Supervisar a las mascotas en todo momento.
Cualquier avistamiento puede ser reportado al 911, según indicaron las autoridades.
rmr