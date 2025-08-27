Avanzan trabajos de la Comisión Evaluadora de Incorporaciones en Morena Nacional

NaMorelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria general nacional de Morena, Carolina Rangel Gracida, informó que la Comisión Evaluadora de Incorporaciones comenzará a sesionar en los próximos días para revisar afiliaciones específicas. Durante su visita a Morelia, la michoacana destacó que el objetivo es proteger el proyecto de la Cuarta Transformación desde las entrañas del partido guinda.
Rangel Gracida explicó que la Comisión, encabezada por la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde Luján, incluye al presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo; a Armando Bartra, Epigmenio Ibarra y a ella misma.
“No es un tema de cerrar puertas ni de sectarismo, al contrario. En Morena hemos dicho desde hace tiempo que son bienvenidas todas y todos. Es simple y sencillamente cuidar el proyecto. Con estos acuerdos, fortalecemos nuestro movimiento, la toma de decisiones y llevamos a Morena por el mejor rumbo".
La Comisión Evaluadora, aprobada por unanimidad en el Consejo Nacional, analizará casos que puedan generar controversia a nivel estatal o nacional. Con una meta de 10 millones de afiliados, Morena no revisará todas las solicitudes, sino aquellas que podrían generar “ruido” por su trayectoria política, señaló Rangel Gracida.
La secretaria general destacó que aún no se han recibido casos específicos, pero las primeras sesiones definirán los lineamientos para evaluar incorporaciones, fortaleciendo la unidad del partido.
De la meta de 10 millones de nuevas afiliaciones y reafiliaciones para Morena, en Michoacán el objetivo es alrededor de 280 mil afiliadas y afiliados. De esta cifra, el avance es del 65%, detalló Luisa María Alcalde Luján, presidenta del comité nacional de ese partido.
mrh