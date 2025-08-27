Avanzan trabajos de la Comisión Evaluadora de Incorporaciones en Morena Nacional

NaMorelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria general nacional de Morena, Carolina Rangel Gracida, informó que la Comisión Evaluadora de Incorporaciones comenzará a sesionar en los próximos días para revisar afiliaciones específicas. Durante su visita a Morelia, la michoacana destacó que el objetivo es proteger el proyecto de la Cuarta Transformación desde las entrañas del partido guinda.

Rangel Gracida explicó que la Comisión, encabezada por la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde Luján, incluye al presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo; a Armando Bartra, Epigmenio Ibarra y a ella misma.

“No es un tema de cerrar puertas ni de sectarismo, al contrario. En Morena hemos dicho desde hace tiempo que son bienvenidas todas y todos. Es simple y sencillamente cuidar el proyecto. Con estos acuerdos, fortalecemos nuestro movimiento, la toma de decisiones y llevamos a Morena por el mejor rumbo".