Avanzan investigaciones sobre explosión en Coahuayana; suman 5 fallecidos

Coahuayana, Michoacán (MiMorelia.com).- Lamentablemente ha subido a cinco el número de personas fallecidas y al menos cuatro lesionados, tras la explosión de una camioneta frente a la Policía Comunitaria de Coahuayana ocurrido al mediodía de este sábado. Las autoridades continúan con los actos de investigación correspondientes.
Minutos antes de las 12:00 horas, un fuerte estallido sacudió la zona centro del municipio, donde los primeros reportes señalan que tuvo lugar sobre la avenida Ignacio López Rayón, justo a la altura de la base policial.
Hasta el momento no se ha determinado la naturaleza del artefacto utilizado, sin embargo, una de las líneas de investigación apunta que una camioneta tipo pickup, habría ingresado por colima y su conductor murió al accionar la carga explosiva, mientras que otras cuatro personas fallecieron a consecuencia del estallido.
Conforme avanzas las diligencias y con los nuevos datos recabados por las autoridades, se investiga también una detonación accidental que pudiera tener que ver con el traslado de explosivos usados para trabajos de minería, otra posibilidad se relacionaría con materiales usados por los policías comunitarios y una tercera con productos químicos de los empleados para agricultura.
Sin embargo, las autoridades refieren que se debe esperar los dictámenes y estudios que continúan realizando de forma conjunta peritos de la Fiscalía General del Estado, Fiscalía General de la República y del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos, para determinar las causas reales del estallido.
El fuerte estruendo se pudo sentir en distintos puntos de la cabecera municipal y de inmediato se movilizó personal del sector salud para atender a los sobrevivientes y trasladarlos a hospitales de especialidad.
De los cinco fallecidos hasta el momento sus identidades son desconocidas. Mientras que al menos otros 5 vehículos que estaban estacionados en el área y varios inmuebles resultaron dañados por la onda expansiva.
Al respecto el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que:
“La FGR inició una carpeta de investigación para dar con los responsables de estos hechos tan lamentables, al tiempo que brindará el apoyo necesario a la Fiscalía General de Justicia de esa entidad, a través de peritos especializados en explosivos para poder obtener la identidad y la detención de los responsables”.
“Luego de los hechos, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN), y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, reforzaron la seguridad en la zona, por lo que se realizó el despliegue federal y estatal el cual continúa activo en accesos y puntos estratégicos para garantizar la seguridad de la población”.
