Avanzan investigaciones sobre explosión en Coahuayana; suman 5 fallecidos

Coahuayana, Michoacán (MiMorelia.com).- Lamentablemente ha subido a cinco el número de personas fallecidas y al menos cuatro lesionados, tras la explosión de una camioneta frente a la Policía Comunitaria de Coahuayana ocurrido al mediodía de este sábado. Las autoridades continúan con los actos de investigación correspondientes.

Minutos antes de las 12:00 horas, un fuerte estallido sacudió la zona centro del municipio, donde los primeros reportes señalan que tuvo lugar sobre la avenida Ignacio López Rayón, justo a la altura de la base policial.

Hasta el momento no se ha determinado la naturaleza del artefacto utilizado, sin embargo, una de las líneas de investigación apunta que una camioneta tipo pickup, habría ingresado por colima y su conductor murió al accionar la carga explosiva, mientras que otras cuatro personas fallecieron a consecuencia del estallido.