Avanzan firmes los trabajos en el distribuidor vial La Hielera: Zarazúa Sánchez

CORTESÍAZarazúa Sánchez destacó que la obra también contará con un bajopuente con espacio público con un total de 2 mil 627 metros cuadrados, que tendrá cruces seguros con accesibilidad universal para peatones, ciclistas y personas con discapacidad, skatepark, juegos infantiles, gimnasio al aire libre, entre otras amenidades.

Dicha infraestructura se suma a un largo de proyectos que se desarrollarán en Uruapan, donde se generan más de 3 mil 500 empleos directos e indirectos.

