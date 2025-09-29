Avanzan en tiempo y forma las obras que realiza el gobierno estatal en Uruapan: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Todas las obras que ejecuta el gobierno estatal en Uruapan se desarrollan en tiempo y forma, como es el caso del teleférico, el puente elevado de La Hielera y 15 de las 22 obras complementarias, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario explicó que ninguna obra en Uruapan está clausurada o suspendida, todas tienen los recursos estatales asignados para concluirse, de acuerdo al cronograma establecido por parte de las diferentes instituciones.

Resaltó que el teleférico avanza de acuerdo a lo programado, ya que en días pasados se tendió el cable por el cual circularán las cabinas de pasajeros, encontrándose en la fase de conclusión y se esperará la certificación correspondiente en materia de seguridad.