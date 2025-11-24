Avanza Taxi Seguro, más protección y confianza para quienes usan el servicio: ITransporte

A dos meses de su arranque, se han impartido 25 cursos, capacitando a 910 conductoras y conductores. Asimismo, 300 unidades ya cumplen con los requisitos para portar el holograma distintivo y su código QR, que incluye información del chofer y la unidad, y se encuentran en proceso de obtenerlo 700 personas operadoras; se proyecta cerrar el año con alrededor de mil personas capacitadas. Actualmente, Taxi Seguro opera en Morelia y Pátzcuaro, y próximamente se implementará en Apatzingán, Uruapan y Zamora, ampliando así su alcance y fortaleciendo la seguridad en el servicio de taxi concesionado.

Huerta Moctezuma reforzó que este proceso de revisión y certificación permite, por primera vez, vincular cada unidad con el operador autorizado que la conduce, garantizando que dicha persona ha sido evaluada y registrada por el Instituto.