Avanza rehabilitación de la vía Pomoca-Contepec: Zarazúa Sánchez

EL titular de SCOP detalló que se desarrolla la primera etapa de la obra en 15 kilómetros, la cual incluye acciones de desorille y deshierbe en ambos costados de la vía carretera; construcción de mamposterías, rellenos, bordillos y lavaderos para drenaje; sellado de grietas, bacheo superficial y profundo en el pavimento existente; tendido de nueva carpeta asfáltica en tramos aislados, así como señalamiento horizontal y vertical.

El funcionario estatal indicó que con recursos del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum), el Gobierno de Michoacán a cargo de Alfredo Ramírez Bedolla, trabaja para mejorar las condiciones de tránsito entre los municipios de Maravatío y Contepec, que favorece a las actividades productivas, comerciales y turísticas regionales.