Avanza rehabilitación de la vía Pomoca-Contepec: Zarazúa Sánchez

Maravatío, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) realiza trabajos de conservación y mantenimiento en el camino intermunicipal Pomoca - Contepec, en la Región Oriente de Michoacán. El titular de la dependencia, Rogelio Zarazúa Sánchez, informó que la obra registra un avance del 61 por ciento.
EL titular de SCOP detalló que se desarrolla la primera etapa de la obra en 15 kilómetros, la cual incluye acciones de desorille y deshierbe en ambos costados de la vía carretera; construcción de mamposterías, rellenos, bordillos y lavaderos para drenaje; sellado de grietas, bacheo superficial y profundo en el pavimento existente; tendido de nueva carpeta asfáltica en tramos aislados, así como señalamiento horizontal y vertical.
El funcionario estatal indicó que con recursos del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum), el Gobierno de Michoacán a cargo de Alfredo Ramírez Bedolla, trabaja para mejorar las condiciones de tránsito entre los municipios de Maravatío y Contepec, que favorece a las actividades productivas, comerciales y turísticas regionales.
Con la intervención de este camino, el gobernador Ramírez Bedolla atiende una de las solicitudes que en materia de infraestructura recibió durante una audiencia pública ciudadana, que resulta prioritaria por su alto valor estratégico.
SHA