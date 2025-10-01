Avanza recuperación del manantial de La Mintzita: Compesca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión de Pesca del Estado de Michoacán (Compesca) realiza acciones de recuperación en el manantial de La Mintzita, una de las principales fuentes de abastecimiento de agua para la ciudad de Morelia.

El director general de Compesca, Ramón Hernández Orozco, detalló que con el apoyo de maquinaria especializada se llevan a cabo las labores de limpieza y desazolve. Subrayó que este manantial es vital, ya que de él depende buena parte del suministro de agua potable para la capital michoacana.