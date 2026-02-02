Avanza proceso de Indicación Geográfica para proteger al aguacate michoacano: Bedolla

En conferencia de prensa, el mandatario celebró este paso, emitido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), y explicó que con ello se abre el periodo de consulta pública de dos meses para consolidar un distintivo que pondrá fin al uso indebido del nombre de nuestra región por productores externos.

“Con esta publicación, Michoacán inicia la etapa final para obtener un sello de identidad que es, en los hechos, un seguro de vida para nuestro 'oro verde'. No solo estamos protegiendo un producto, estamos protegiendo el prestigio de Michoacán ante el mundo", destacó.