Avanza Poder Judicial de Michoacán en la construcción del modelo de gestión del nuevo CNPCyF

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En sesión ordinaria, la Comisión Multidisciplinaria para la Implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF) analizó, discutió y determinó el modelo de gestión que propondrá al Órgano de Administración Judicial para la instrumentación del sistema de justicia civil y familiar que regula este ordenamiento nacional.

Durante la sesión, las y los integrantes de la Comisión acordaron presentar la propuesta 1, basada en unidades de gestión regionales, las cuales se ubicarían en los siete principales distritos judiciales del estado: Apatzingán, Lázaro Cárdenas, La Piedad, Morelia, Uruapan, Zamora y Zitácuaro. Este esquema busca fortalecer la eficiencia en la atención de los asuntos civiles y familiares, así como optimizar los recursos humanos y materiales.