Avanza México hacia un Sistema Nacional de Cuidados: Secretaría de las Mujeres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La titular de la dependencia, Citlalli Hernández Mora, adelantó que el próximo año habrá acercamientos con todos los sectores de la sociedad para continuar con la construcción del sistema.
Durante la clausura del Encuentro Nacional “El futuro de los cuidados en México”, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, aseguró que en 2026 se fortalecerá el diálogo y el acercamiento con la sociedad civil, instituciones, academia y sector privado, con el objetivo de “delinear una hoja de ruta” para impulsar el Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados (SNPC).
“Hay acciones en materia de cuidados a nivel municipal o estatal que vale la pena tener en el horizonte, o incluso a nivel de organización comunitaria o empresarial, que nos permitan ampliar esta idea que estamos conceptualizando, a la par de revisar: ¿qué estamos ejecutando?, ¿qué entendemos? y ¿qué queremos tener en México como un Sistema Nacional de Cuidados?”, comentó.
Respecto al diálogo con los sectores implicados en la construcción de este sistema, la funcionaria aseguró que las Asambleas de Mujeres “Voces por la Igualdad y contra las Violencias” —impulsadas desde la Secretaría de las Mujeres a lo largo del año en distintos estados de la República— abonan a la construcción del SNPC.
Cabe mencionar que la Secretaría ha puesto a disposición de la ciudadanía el Sistema de Información de Cuidados (SIDECU), una plataforma digital que permite acceder a los servicios que ya ofrece el Gobierno de México en esta materia. El portal está disponible en: cuidados.mujeres.gob.mx.
Además, en colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), se creó el Anexo Transversal 31: Consolidación de una Sociedad de Cuidados (ATSC), para dar seguimiento a la construcción del SNPC desde el ámbito presupuestario. El ATSC identifica todo el presupuesto que actualmente ya se destina a cuidados, de manera que se articulen los esfuerzos institucionales y se mejoren los resultados.
Finalmente, Hernández Mora celebró la realización del Encuentro Nacional “El futuro de los cuidados en México” y reafirmó que la Secretaría de las Mujeres seguirá implementando acciones concretas para dar forma al Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados.
mrh