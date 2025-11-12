Avanza México hacia un Sistema Nacional de Cuidados: Secretaría de las Mujeres

“Hay acciones en materia de cuidados a nivel municipal o estatal que vale la pena tener en el horizonte, o incluso a nivel de organización comunitaria o empresarial, que nos permitan ampliar esta idea que estamos conceptualizando, a la par de revisar: ¿qué estamos ejecutando?, ¿qué entendemos? y ¿qué queremos tener en México como un Sistema Nacional de Cuidados?”, comentó.

Respecto al diálogo con los sectores implicados en la construcción de este sistema, la funcionaria aseguró que las Asambleas de Mujeres “Voces por la Igualdad y contra las Violencias” —impulsadas desde la Secretaría de las Mujeres a lo largo del año en distintos estados de la República— abonan a la construcción del SNPC.

Cabe mencionar que la Secretaría ha puesto a disposición de la ciudadanía el Sistema de Información de Cuidados (SIDECU), una plataforma digital que permite acceder a los servicios que ya ofrece el Gobierno de México en esta materia. El portal está disponible en: cuidados.mujeres.gob.mx.