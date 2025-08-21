Avanza Lázaro Cárdenas en estrategia de seguridad y orden público: SSP

Lázaro Cárdenas, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante sesión plenaria de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Juan Carlos Oseguera Cortés, en conjunto con el fiscal General del Estado Carlos Torres Piña, autoridades federales y locales, establecieron acuerdos en beneficio para garantizar la paz en todo el territorio de la región de Lázaro Cárdenas.

En el encuentro, Oseguera Cortés destacó los avances y resultados como parte de la estrategia enfocada a la disuasión de delitos en la autopista Siglo XXI, los tramos carreteros y municipios que conforman esta región, donde permanece el actuar conjunto entre elementos de la Guardia Civil, la Secretaría de la Marina, la Guardia Nacional y Policías municipales.

A la par, se establecieron acciones para incrementar la vigilancia y fomentar trabajos enfocados a la recuperación de espacios públicos a través del trabajo coordinado entre los representantes de organizaciones y las autoridades tanto estatales como federales.

"Lázaro Cárdenas es un ejemplo en la disminución de delitos, es uno de los municipios con menor incidencia de ilícitos de alto y bajo impacto, por ello es importante mantener la operatividad y la cercanía con la ciudadanía para continuar con los buenos resultados", comentó Oseguera Cortés.

Por su parte los representantes de la Mesa Ciudadana, acordaron sumar esfuerzos y mantener la coordinación en las tareas de vigilancia para preservar la tranquilidad y la paz pública en todos los sectores de la ciudadanía.

SHA