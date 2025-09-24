Avanza instalación y empalme de cableado en teleférico de Uruapan: Gladyz Butanda

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La construcción del teleférico de Uruapan continúa con la instalación y empalme del cableado por el cual circularán las 91 cabinas de este nuevo medio de transporte aéreo, cuyo avance es del 87 por ciento, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

La funcionaria estatal explicó que el tendido del cable es un proceso que se inicia una vez que las 6 estaciones y 48 torres del teleférico se encuentran montadas y debidamente alineadas en al menos un bucle de la instalación.