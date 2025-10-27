Avanza firme construcción del segundo anillo periférico de Morelia: Rogelio Zarazúa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La construcción del segundo anillo periférico de Morelia avanza con la construcción de los segmentos 4 y 5, que sumarán una extensión de 30.1 kilómetros. Así lo informó el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, en rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El funcionario estatal detalló que estas dos nuevas vialidades conectarán estratégicamente la salida a Mil Cumbres con Ciudad Salud y La Goleta con Cuizillo, en Tarímbaro. Se estima que la obra beneficiará directamente a más de 340 mil habitantes de aproximadamente 22 tenencias, localidades y fraccionamientos de Charo, Morelia y Tarímbaro principalmente.