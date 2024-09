Avanza FGE en investigación de fraude en comercialización de acero, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) cuenta con avances sólidos en la investigación que se lleva a cabo -atendiendo el principio del debido proceso- con motivo de la denuncia penal presentada en contra de una persona física y una empresa dedicada a la comercialización de acero, por la presunta responsabilidad del delito de fraude.

De acuerdo con la querella presentada ante la Fiscalía Regional, el pasado 12 de febrero, la víctima acudió a una empresa dedica a la venta de acero, ubicada en la colonia Los Pirules, lugar donde fue atendido por una persona, de la que se refirió como gerente de la sucursal, con quien se concretó la venta de material, liquidándose en ese momento casi el total del valor, quedando pendiente un porcentaje que sería liquidado el 18 de febrero, al entregarse el material.

Al no recibir el producto, la parte compradora acudió al establecimiento, donde fue informada que la persona con la que concretó la venta, ya no se encontraba, y que la mercancía no se podía entregar porque no se había depositado el dinero a la empresa.

Una vez recibida la querella, la Fiscalía ha recabado entrevistas y ha solicitado dictamen pericial contable a efecto de fortalecer la Carpeta de Investigación, además, ha solicitado la colaboración de autoridades del estado de Nuevo León, a efecto de que realice actuaciones con relación a la empresa que tiene como matriz esa entidad.

Esta Fiscalía reitera su compromiso de agotar las líneas de investigación con las que se cuentan para que este hecho se esclarezca. Asimismo, hace un llamado, para que en caso de que existan otras personas afectadas, presenten la querella correspondiente para que esta conducta no quede impune.

