Avanza en Michoacán estrategia de desarme con resultados en Morelia y Zamora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que en Michoacán avanza con resultados positivos la estrategia “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, una acción institucional destinada a invitar a la población a entregar de manera anónima y voluntaria sus armas de fuego a cambio de dinero en efectivo.
El objetivo es prevenir la violencia y fortalecer entornos más seguros para las familias. Durante la primera jornada, instalada en coordinación con el Gobierno estatal el miércoles en Morelia, la ciudadanía respondió de manera inmediata y en los primeros dos días entregó 15 armas cortas, dos armas largas y seis granadas, demostrando alta participación social y confianza en el proceso.
El jueves se instaló un segundo módulo en la Catedral de Zamora, donde habitantes de la región entregaron dos armas cortas, tres armas largas y 26 granadas, refrendando el compromiso comunitario con la construcción de la paz.
Como parte complementaria de esta estrategia, también se llevó a cabo el intercambio de juguetes bélicos por juguetes educativos, con la intención de fomentar desde la niñez valores de convivencia pacífica y eliminar la normalización de la violencia simbólica.
Las próximas jornadas se realizarán en Apatzingán el 2 de diciembre, Uruapan el 9 de diciembre y Zamora el 11 de diciembre, todas bajo el mismo mecanismo de entrega voluntaria y confidencial.
