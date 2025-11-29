Avanza en Michoacán estrategia de desarme con resultados en Morelia y Zamora

El objetivo es prevenir la violencia y fortalecer entornos más seguros para las familias. Durante la primera jornada, instalada en coordinación con el Gobierno estatal el miércoles en Morelia, la ciudadanía respondió de manera inmediata y en los primeros dos días entregó 15 armas cortas, dos armas largas y seis granadas, demostrando alta participación social y confianza en el proceso.

El jueves se instaló un segundo módulo en la Catedral de Zamora, donde habitantes de la región entregaron dos armas cortas, tres armas largas y 26 granadas, refrendando el compromiso comunitario con la construcción de la paz.