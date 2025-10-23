Avanza el teleférico de Uruapan: pruebas mecánicas y certificación, en puerta

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad inició los trabajos de prueba de cabina suspendida en la obra del teleférico en Uruapan, confirmó la titular, Gladyz Butanda Macías, al precisar que se movió una cabina de la estación 1 a la estación 3 para hacer trabajos de regulación de guías de estación y plataformas.
En entrevista para MIMORELIA.COM, especificó que están por concluir la obra civil y la fecha máxima es el 15 de diciembre, con el objetivo de poder enviar la solicitud de certificación a la empresa correspondiente e iniciar las pruebas con peso en las cabinas.
Y es que la meta es que durante el primer trimestre de 2026 se ponga en marcha el teleférico en el municipio de Uruapan; hoy, destacó la secretaria, ya está el cable tendido en todo el trayecto, lo que permitió iniciar con los trabajos para realizar ajustes en el cable y balancines de las torres.
Esto, dijo, permite asegurar el correcto funcionamiento y seguridad, para comenzar con la fase de certificación y ajustes mecánicos, para posteriormente hacer pruebas con las cabinas vacías para evaluar el movimiento y finalizarlo con carga para simular el peso de los pasajeros.
Estos pasos, señaló, garantizan que todos los sistemas, como las pinzas que sujetan la cabina al cable, funcionen de manera segura antes de su inauguración.
“Estamos culminando obra civil; está tendido el cable en todo el trayecto y estamos en algunas de las estaciones con la cabina suspendida, esto inicia con las pruebas de cableado”, puntualizó.
Es de mencionar que el teleférico de Uruapan tiene un avance del 92.39 por ciento, reflejado en obra civil y adecuación electromecánica de las seis estaciones que conforman este nuevo medio de transporte, que contará con 45 cabinas y se estima un recorrido de 23 minutos, conectando desde la Presidencia Municipal hasta las calles Quinta y 28 de Octubre, detrás del Parque Nacional.
En cuanto a la obra del teleférico de Morelia, Butanda Macías comentó que se tiene un avance del 30 por ciento; ya se cuenta con el sistema electromecánico, a excepción de la última estación.
“Tenemos la mayoría de las torres suministradas, siete en proceso; las estaciones 1 y 2 ya están en estructura, en la 1 inclusive se está colando lozas entrepiso; la 3 y 4, terminando cimentación e hicimos las pilas, que son excavaciones profundas para sostener la estación, y el trabajo está frente al zoológico”, agregó.
Recordó que se está trabajando bien, con más de 200 recursos humanos, y se prevé culminar el proyecto para el 2026.
