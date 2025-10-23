Avanza el teleférico de Uruapan: pruebas mecánicas y certificación, en puerta

Es de mencionar que el teleférico de Uruapan tiene un avance del 92.39 por ciento, reflejado en obra civil y adecuación electromecánica de las seis estaciones que conforman este nuevo medio de transporte, que contará con 45 cabinas y se estima un recorrido de 23 minutos, conectando desde la Presidencia Municipal hasta las calles Quinta y 28 de Octubre, detrás del Parque Nacional.

En cuanto a la obra del teleférico de Morelia, Butanda Macías comentó que se tiene un avance del 30 por ciento; ya se cuenta con el sistema electromecánico, a excepción de la última estación.

“Tenemos la mayoría de las torres suministradas, siete en proceso; las estaciones 1 y 2 ya están en estructura, en la 1 inclusive se está colando lozas entrepiso; la 3 y 4, terminando cimentación e hicimos las pilas, que son excavaciones profundas para sostener la estación, y el trabajo está frente al zoológico”, agregó.

Recordó que se está trabajando bien, con más de 200 recursos humanos, y se prevé culminar el proyecto para el 2026.

rmr