Avanza el Poder Judicial de Michoacán en la construcción de una justicia más accesible e incluyente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Comité para la Inclusión, Promoción, Respeto, Protección y Garantía de los Derechos de Grupos en Situación de Vulnerabilidad del Poder Judicial de Michoacán llevó a cabo una reunión de trabajo con asociaciones y colectivos de personas con discapacidad, como parte de una agenda de reuniones que sostendrá con sectores prioritarios.

Durante el encuentro se generó un espacio de diálogo e interacción en el que el Comité informó sobre los avances registrados en materia de inclusión, iniciando con la presentación de su Reglamento, cuyo objetivo principal es acercarles las herramientas necesarias para que cuenten con un acceso efectivo y adecuado a la justicia.