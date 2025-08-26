Avanza construcción del teleférico en Uruapan; supervisa Bedolla trabajos de infraestructura

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla supervisó los trabajos de construcción del teleférico de Uruapan donde constató avances importantes para su próxima puesta en operación al servicio de la ciudadanía y sector turístico.

Esta infraestructura que funcionará como un medio de transporte público, ecológico, seguro e inclusivo, supera el 85 por ciento en la obra civil e instalación del sistema electromecánico, por lo que se espera su conclusión para antes de concluir el año.