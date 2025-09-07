Avanza construcción de puente superior La Hielera en Uruapan: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La construcción del puente superior vial La Hielera en Uruapan, registra un avance del 78 por ciento, obra que resolverá uno de los principales puntos de congestionamiento vehicular en la intersección del Libramiento Oriente con la calzada La Fuente.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que esta infraestructura de inversión multianual, contempla un paso superior de cuatro carriles superiores y otros cuatro carriles a nivel de superficie para agilizar el tránsito e incrementar la seguridad vial para los más de 27 mil vehículos que circulan diariamente por la zona.