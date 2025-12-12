Avanza construcción de nuevos espacios para la formación policial en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La directora general del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial de Michoacán (IEESSPP), Maribel Julisa Suárez Bucio, y el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez, realizaron un recorrido de supervisión por las obras de construcción del nuevo edificio de aulas y la pista de manejo en las instalaciones del instituto.
Durante el recorrido, la titular del IEESSPP destacó la relevancia de estos proyectos, señalando que “han pasado 35 años desde que se construyó una nueva obra en nuestras instalaciones, estos espacios fortalecen la infraestructura y, sobre todo, la profesionalización policial”.
En los últimos años, la demanda de formación de nuevos agentes ha aumentado considerablemente, lo que ha impulsado la necesidad de expandir y modernizar las instalaciones del instituto.
Por su parte, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, destacó el compromiso del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, con el fortalecimiento de la infraestructura educativa y la profesionalización de los cuerpos de seguridad en el estado.
El nuevo edificio de aulas, contará con cinco espacios para el aprendizaje teórico y la pista fortalecerá su aprendizaje práctico, ambos comenzaron su construcción en agosto pasado tras la firma de un convenio de coordinación de acciones entre las instituciones y se espera que ambas obras estén finalizadas en los próximos meses.
BCT