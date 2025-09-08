Avanza construcción de nueva infraestructura para Telebachillerato en Tarímbaro: Rogelio Zarazúa

Tarímbaro, Michoacán (MiMorelia.com).- La construcción de la nueva infraestructura para el Telebachillerato número 157, en Cuto del Porvenir registra un avance del 65 por ciento, informó el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez, destacó que la obra impulsará el desarrollo educativo del municipio de Tarímbaro.

Para beneficiar a alrededor de 80 estudiantes que cursan el nivel medio superior, la SCOP realiza la edificación de una cancha de usos múltiples, taller de cómputo, laboratorio, dirección y cooperativa, en una superficie total de 200 metros cuadrados.