Avanza construcción de nueva infraestructura para Telebachillerato en Tarímbaro: Rogelio Zarazúa

Tarímbaro, Michoacán (MiMorelia.com).- La construcción de la nueva infraestructura para el Telebachillerato número 157, en Cuto del Porvenir registra un avance del 65 por ciento, informó el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez, destacó que la obra impulsará el desarrollo educativo del municipio de Tarímbaro.
Para beneficiar a alrededor de 80 estudiantes que cursan el nivel medio superior, la SCOP realiza la edificación de una cancha de usos múltiples, taller de cómputo, laboratorio, dirección y cooperativa, en una superficie total de 200 metros cuadrados.
Con recursos remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), la administración estatal que encabeza el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla contribuye a la meta federal de garantizar que la educación para las y los jóvenes bachilleres sea equitativa y de calidad. La inversión permite proporcionar instalaciones propias para este telebachillerato y cobertura en una zona de baja densidad poblacional.
En coordinación con la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) se mejoran y construyen escuelas en todos los niveles, para resolver las necesidades en materia de infraestructura educativa, al proporcionar espacios adecuados a los requerimientos de cada plantel y de la comunidad escolar.
RYE