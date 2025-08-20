Avanza consolidación del Polo de Desarrollo de Lázaro Cárdenas en reunión interestatal: Sedeco

En representación del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, asistió Vanessa Salazar Solís, directora de Desarrollo Territorial de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad de Michoacán, quien refrendó el compromiso del estado para impulsar el Polo de Desarrollo Económico de Lázaro Cárdenas, actualmente en proceso de consolidación.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Claudio Méndez Fernández, destacó que el Podebi de Lázaro Cárdenas será un punto de atracción para nuevas inversiones y un motor de encadenamientos productivos que generen empleo y valor agregado. Subrayó que la coordinación interestatal e intermunicipal permitirá aprovechar al máximo la infraestructura portuaria, carretera y ferroviaria de la región, consolidando a Michoacán como un nodo estratégico para la economía nacional.

El encuentro se realizó en el marco del Plan México, destacando la importancia de la coordinación intermunicipal e interestatal para fortalecer la visión compartida de desarrollo en una de las zonas más estratégicas para el comercio internacional del país.

RYE