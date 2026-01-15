Avanza consolidación de la Guardia Civil con mejoras salariales, operativas y de profesionalización: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante 2025, la Guardia Civil de Michoacán avanzó en su proceso de consolidación institucional a partir de una política orientada al fortalecimiento de las condiciones laborales del personal operativo, la ampliación de su capacidad operativa y la profesionalización de los procesos internos de carrera policial.

En dicho periodo, el gobierno estatal a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realizó dos incrementos al salario del personal policial: el primero en 2025, del 5 por ciento, y un segundo ajuste del 10 por ciento aplicado al cierre del año, vigente para 2026. Con miras a continuar con el aumento en 2027.