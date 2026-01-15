Avanza consolidación de la Guardia Civil con mejoras salariales, operativas y de profesionalización: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante 2025, la Guardia Civil de Michoacán avanzó en su proceso de consolidación institucional a partir de una política orientada al fortalecimiento de las condiciones laborales del personal operativo, la ampliación de su capacidad operativa y la profesionalización de los procesos internos de carrera policial.
En dicho periodo, el gobierno estatal a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realizó dos incrementos al salario del personal policial: el primero en 2025, del 5 por ciento, y un segundo ajuste del 10 por ciento aplicado al cierre del año, vigente para 2026. Con miras a continuar con el aumento en 2027.
Con el objetivo de robustecer las tareas de vigilancia en la red carretera estatal, la SSP incorporó 60 unidades Ford Police Interceptor a su parque vehicular, las cuales están diseñadas con ingeniería específica para funciones de seguridad pública, ya que integran sistemas de videovigilancia de última generación enlazados en tiempo real al C5i, lo que garantiza mecanismos de supervisión transparentes y una protección integral tanto para el personal operativo como para la ciudadanía.
Asimismo, la Guardia Civil avanzó en la consolidación de un modelo de carrera policial basado en el mérito y la profesionalización, mediante una convocatoria abierta dirigida al personal operativo interesado en acceder a cargos de mando. Las evaluaciones académicas del proceso son calificadas por especialistas en seguridad pública de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, garantizando criterios técnicos y objetivos en la selección.
Finalmente, la agenda estratégica para este 2026 prioriza la profesionalización continua del personal operativo, así como la modernización integral de los sistemas de radiocomunicación. Estas acciones de equipamiento técnico fortalecerán las capacidades de inteligencia y coordinación en todo el territorio estatal.
