Avanza consolidación de guarderías del IMSS en Michoacán; Bedolla y alcaldes revisan proyectos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), revisaron con los presidentes municipales de Zacapu, Jacona, Lázaro Cárdenas, La Piedad, Sahuayo, Tarímbaro y Jiquilpan, avances de los proyectos de obra para la construcción de Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) en Michoacán.

En la reunión de seguimiento a los proyectos que forman parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se informó que en Morelia, Jacona, La Piedad y Lázaro Cárdenas ya se integraron los expedientes de desincorporación del patrimonio estatal para donación de predios al IMSS.