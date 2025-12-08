Michoacán

Avanza certificación de jueces en justicia penal para adolescentes en Michoacán

Se actualizarán lineamientos para certificar a juezas y jueces del sistema penal adolescente
Se prioriza el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Comprometido con la protección de los derechos y la integridad de las y los jóvenes, el Comité de Certificación en Materia de Justicia Penal para Adolescentes del Poder Judicial de Michoacán sesionó este día para analizar los lineamientos técnicos relacionados con la certificación de juezas, jueces, magistradas y magistrados en materia penal en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

En la reunión, el magistrado presidente Hugo Gama Coria destacó que es indispensable avanzar en la actualización normativa y formativa de las personas juzgadoras de la institución, con el fin de garantizar procesos más especializados, sensibles y orientados a la protección integral de adolescentes en conflicto con la ley. Por esta razón, en atención a las necesidades actuales, el Órgano de Administración Judicial aprobó nuevos lineamientos para llevar a cabo la certificación a través de un extenso diplomado.

Durante el encuentro se revisaron propuestas, estrategias y criterios metodológicos que permitirán fortalecer el proceso de evaluación y acompañamiento para quienes busquen certificarse. Las y los participantes coincidieron en que contar con un esquema de formación permanente es indispensable para responder de manera adecuada a los retos que presenta la justicia penal en el ámbito juvenil, especialmente en un contexto social que demanda mayor sensibilidad y enfoque de derechos humanos.

Finalmente, se reiteró el compromiso institucional de consolidar un modelo de justicia que priorice el interés superior de la niñez y adolescencia, asegurando que cada proceso se lleve con profesionalismo, ética y perspectiva de género.

Con estas acciones, el Poder Judicial de Michoacán reafirma su responsabilidad en la construcción de un sistema más eficiente, humano y orientado a la reintegración social de las y los adolescentes.

En la reunión participaron Omar Alexandro Negrón Villafán, quien preside el Comité, así como las y los magistrados de las Salas Unitarias Penales de las siete regiones judiciales del estado: Martha Magaly Vega Alfaro (Apatzingán); Jorge Derio Camacho Zapiain (Lázaro Cárdenas); Sandra Luz Hernández Guzmán (Morelia, Primera Sala); Manuel Padilla Téllez (Morelia, Segunda Sala); Alejandra Elenni Velázquez Espino (Uruapan); Mario Sotelo Rodríguez (La Piedad); Laura Elena Alanís García (Zamora); y Carlos Abraham Ayala Rodríguez (Zitácuaro).

Además, asistieron Hill Arturo del Río, director de la Escuela Estatal de Formación Judicial, y Daniela de los Santos, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

