Avanza al 41 % cobertura de asambleas de la Beca Gertrudis Bocanegra en Michoacán: Iemsysem

Asimismo, informó se trabaja en coordinación con el Instituto del Transporte para garantizar rutas, horarios y condiciones óptimas del servicio de movilidad, a fin de que las y los jóvenes beneficiarios cuenten con traslados seguros y eficientes durante su formación profesional.

Finalmente, precisó que el registro oficial para acceder a la Beca Gertrudis Bocanegra se realizará del 15 al 21 de diciembre a través del portal www.becagertrudisbocanegra.gob.mx. Este apoyo fortalecerá la política educativa que apuesta por la igualdad de oportunidades y el bienestar de las juventudes michoacanas.