Avanza 48% la construcción del campus de la UMSNH en Huetamo

Huetamo, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), avanza en la construcción del nuevo campus de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) en Huetamo, el cual reporta un 48 por ciento de avance, informó el titular de la dependencia, Rogelio Zarazúa.

Durante un recorrido de supervisión, el funcionario estatal, acompañado por Yarabí Ávila, rectora de la máxima casa de estudios, puntualizó que el inmueble se construye en más de 5.7 hectáreas de terreno. Detalló que el campus contará con un edificio de dos niveles, con nueve aulas, tres laboratorios, un aula de medios, dos módulos sanitarios, un módulo administrativo, área de estacionamiento y cerco perimetral de malla ciclónica.