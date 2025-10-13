Avanza 48% la construcción del campus de la UMSNH en Huetamo
Huetamo, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), avanza en la construcción del nuevo campus de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) en Huetamo, el cual reporta un 48 por ciento de avance, informó el titular de la dependencia, Rogelio Zarazúa.
Durante un recorrido de supervisión, el funcionario estatal, acompañado por Yarabí Ávila, rectora de la máxima casa de estudios, puntualizó que el inmueble se construye en más de 5.7 hectáreas de terreno. Detalló que el campus contará con un edificio de dos niveles, con nueve aulas, tres laboratorios, un aula de medios, dos módulos sanitarios, un módulo administrativo, área de estacionamiento y cerco perimetral de malla ciclónica.
Zarazúa Sánchez detalló que actualmente se realizan trabajos de colado de columnas y muros cabeceros, así como el habilitado y cimbrado de trabes para losa de azotea en el ala norte del edificio. También se trabaja en el estacionamiento y la barda perimetral, acciones donde no se contemplan largos tiempos de realización.
Las nuevas instalaciones están diseñadas para recibir a 700 jóvenes provenientes de al menos 10 municipios vecinos, contribuyendo así al fortalecimiento de la educación superior y al desarrollo de la región de Tierra Caliente.
En el marco del recorrido, se iniciaron las obras para la construcción de un pozo de agua para el nuevo campus, el cual es un esfuerzo complementario a cargo del Ayuntamiento de Huetamo.
RPO