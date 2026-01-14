Avanza 30% la transferencia de personal al IMSS Bienestar en Michoacán: SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El titular de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), Elías Ibarra Torres, afirmó que reportan un avance del 30 por ciento en cuanto a la transferencia de recursos humanos al nuevo modelo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS Bienestar), mientras que en infraestructura ya culminó.

En entrevista colectiva, el secretario detalló que, hasta el momento, se han transferido 3 mil 100 trabajadores a la federación, y ellos también han contratado cerca de mil recursos humanos en los últimos dos años en el estado de Michoacán.

"Ya transfirieron los hospitales, se transfirieron los centros de salud. Es una responsabilidad compartida entre el gobierno del estado y el gobierno federal. En cuanto a recursos humanos, quiero pensar que un 30 % más o menos", dijo.

Ibarra Torres acotó que las transiciones son lentas, progresivas y graduales, pero aseguró que se ha ido avanzando y sigue siendo una coordinación en corresponsabilidad de la federación y el estado, aunque no precisó cuánto tiempo podrían tardar en la transición al 100 por ciento.

"Es difícil precisar cuánto tiempo, pero estamos trabajando con ellos. De hecho, tenemos una reunión virtual con la federación para ver qué avances tenemos y cómo vamos a caminar estos días", agregó.

A pesar de esto, el funcionario subrayó que, independientemente de los procesos, las personas que no cuentan con seguro están siendo atendidas en los hospitales de la Secretaría de Salud. En cuanto al medicamento, acotó que hay una cobertura del 85 por ciento, y el porcentaje que falta es de claves de alto movimiento.

