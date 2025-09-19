Avala Vicente Gómez cambios legislativos para eficientar labor de la FGE
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El garantizar una adecuada impartición de justicia para las personas en situación de vulnerabilidad es una de las tareas imprescindibles, indicó el diputado por el Distrito XIX con sede en Tacámbaro, Vicente Gómez Núñez.
El legislador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en el Congreso de Michoacán, señaló que desde la Casa del Pueblo se seguirán impulsando y acompañando acciones legislativas para el fortalecimiento de los órganos de procuración de justicia.
Lo anterior al sostener una reunión de trabajo con el fiscal general del Estado, Carlos Torres Piña, como parte integrante de la Comisión de Justicia en la LXXVI Legislatura local.
El legislador petista refrendó su compromiso y respaldo al Fiscal, para acompañar todas aquellas propuestas encaminadas al bienestar y la paz social. Asimismo reconoció el trabajo de las y los asesores de cada uno de los diputados integrantes de la Comisión que realizarán el trabajo de la técnica legislativa para analizar la propuesta presentada.
En el encuentro, que estuvo presidido por la diputada presidenta de dicha Comisión, Anabet Franco Carrizales, también contó con la asistencia de la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, así como los diputados: David Martínez Gowman y Marco Polo Aguirre Chávez.
