Autotransporte federal podrá circular sin placas ni engomado, informa SICT

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir del 8 de octubre de 2025, las unidades de autotransporte federal en México podrán circular sin placas metálicas ni engomado, siempre y cuando cuenten con un permiso provisional emitido por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó la dependencia en su comunicado 338.

La disposición fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y establece que estos permisos tendrán una vigencia de hasta 180 días naturales, contados a partir de su emisión.

La medida aplica a vehículos permisionarios del servicio de autotransporte federal en todas sus modalidades, incluyendo servicios auxiliares y transporte privado. Además, el permiso deberá portarse en un lugar visible del vehículo e incluir un número de identificación vehicular asignado y un código QR vinculado con la información del Sistema Institucional de Autotransporte Federal (SIAF).

El objetivo principal es garantizar certeza jurídica y control administrativo a los permisionarios, durante el periodo en que se emiten las placas y el engomado oficiales.