Autotransporte federal podrá circular sin placas ni engomado, informa SICT

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir del 8 de octubre de 2025, las unidades de autotransporte federal en México podrán circular sin placas metálicas ni engomado, siempre y cuando cuenten con un permiso provisional emitido por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó la dependencia en su comunicado 338.
La disposición fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y establece que estos permisos tendrán una vigencia de hasta 180 días naturales, contados a partir de su emisión.
La medida aplica a vehículos permisionarios del servicio de autotransporte federal en todas sus modalidades, incluyendo servicios auxiliares y transporte privado. Además, el permiso deberá portarse en un lugar visible del vehículo e incluir un número de identificación vehicular asignado y un código QR vinculado con la información del Sistema Institucional de Autotransporte Federal (SIAF).
El objetivo principal es garantizar certeza jurídica y control administrativo a los permisionarios, durante el periodo en que se emiten las placas y el engomado oficiales.
La SICT también informó que podrá utilizarse el "balizamiento" como medida adicional de identificación, conforme al aviso publicado en el DOF el 7 de febrero de 2025.
Finalmente, se precisó que esta autorización tendrá plena validez jurídica y surtirá los mismos efectos que portar placas metálicas durante la vigencia del permiso. La dependencia notificará oportunamente la fecha y el procedimiento para la entrega oficial de las placas asignadas.
SHA