¡Autos, motos y adrenalina! Álvaro Obregón celebra con gran exhibición

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las celebraciones por el 96° aniversario de la fundación del municipio, el Ayuntamiento de Álvaro Obregón anunció la realización del Auto Show Álvaro Obregón 2026, una gran exhibición de autos y motos que tendrá lugar el domingo 15 de febrero de 2026.

La información fue compartida a través de redes sociales oficiales del Ayuntamiento, donde se detalla que el evento será totalmente gratuito tanto para participantes como para espectadores. La cita es en la Plaza Miguel Hidalgo y las principales avenidas del municipio, con acceso desde las 8:00 de la mañana.

El espectáculo contará con música en vivo, modelos, premios y un show de acrobacias, además de la participación de clubes de autos y motos provenientes de diversas partes de Michoacán.

Se trata de un evento familiar, seguro y abierto a todo público, ideal para quienes buscan disfrutar de una jornada distinta en un ambiente lleno de motores, color y celebración.