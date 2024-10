Autoridades morenistas defenderemos decálogo de la 4T en Michoacán: Fabiola Alanís

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Michoacán, la consolidación del segundo piso de la Cuarta Transformación y quienes representamos a nuestro movimiento en diferentes cargos de elección popular, haremos valer los lineamientos político-ideológicos que le dieron vida: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México, remarcó la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena del Congreso del Estado, Fabiola Alanís Sámano.

La postura de Fabiola Alanís se generó luego de la Asamblea Informativa que desarrolló el partido en la capital michoacana, donde, en presencia de la dirigenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde; de la secretaria General, Carolina Rangel Gracida, y del secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán, se expuso un decálogo al que las autoridades morenistas se sujetarán para blindar las bases ideológicas del movimiento que fundó el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El decálogo, contempla, entre otras cosas, que las autoridades morenistas implementen audiencias públicas para escuchar a sus representados, garantizar transparencia en la función pública, atacar la corrupción, impedir la privatización de los recursos públicos y velar por los intereses de los sectores más vulnerables.

“En Michoacán, quienes representamos a la Cuarta Transformación defenderemos y respetaremos este decálogo para que nuestras bases ideológicas se sigan consolidando, en beneficio de las y los mexicanos que acompañan a nuestro movimiento”, enfatizó luego de que se desarrollara la Asamblea Informativa de Morena, donde estuvieron presentes también el dirigente estatal del partido y diputado local, Juan Pablo Celis, así como Celeste Ascencio y Raúl Morón, senadora y senador de la República.

Finalmente, Alanís Sámano sostuvo que los lineamientos de este decálogo se harán valer en el ejercicio legislativo de las y los diputados que representan a Morena en el Congreso de Michoacán, a fin de garantizar la construcción del segundo piso de la 4T en la entidad, de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum.

SHA