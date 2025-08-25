Autoridades investigan vehículo relacionado con narcomantas en Morelia, informa gobernador

Ramírez Bedolla detalló que desde las primeras horas del día se iniciaron las pesquisas, y alertó que este tipo de acciones buscan generar zozobra entre la población, y que los medios de comunicación retomen el tema en la conferencia mañanera.

En este sentido, adelantó que se está en identificación de un vehículo posiblemente involucrado.

“Es una estrategia de comunicación de grupos delictivos, que eso es lo que buscan, una cuestión general: tratar de generar alarma en la sociedad. Estamos actuando, se tiene ya identificado un vehículo que estamos dando seguimiento, que posiblemente fue el que descendieron las personas para provocar esas cosas”, afirmó.

Esta mañana se localizaron narcomantas en puentes peatonales de calzada La Huerta, avenida Camelinas y la carretera Morelia-Maravatío, con distintos mensajes. Las autoridades retiraron las lonas y las pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).

RYE