Autoridades de Zamora conmemoran el  Día Mundial del Autismo

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- El municipio de Zamora no es ajeno al Día Mundial del Autismo y se une a la campaña “Light it up Blue” para iluminar el segundo patio de la presidencia de color azul y hacer conciencia sobre esta condición, para favorecer la inclusión de las personas que se encuentran en el espectro, señaló el presidente, Carlos Soto Delgado.

Al dirigirse a directivos, personal médico, padres de familia y pacientes del Centro de Autismo y Lenguaje del CRI-Promotón, Soto Delgado señaló que este 2 de abril es una fecha importante para resaltar la necesidad de colaborar de manera conjunta para mejorar la calidad de vida de las personas con autismo, con el objetivo de que puedan integrarse de manera plena a la sociedad.

Informó que uno de cada 160 niños a nivel mundial tiene un trastorno del espectro autista y que en México, la relación es, uno de cada 115 niños, lo que deja de manifiesto que en el país 400 mil niños y niñas tienen autismo.

El presidente reconoció la labor del patronato Forjadores de Esperanza del Valle de Zamora a través del Centro de Autismo y Lenguaje, porque atiende a niños con esta enfermedad desde los 18 meses de edad hasta los 21 años y ponen empeño y hasta la vida entera por atender a los pequeños y jóvenes con autismo.

