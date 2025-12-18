Autoridades de El Ticuiz evitaron "madruguete" del ayuntamiento de Coahuayana en tema de obras comunales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades tradicionales de El Ticuiz, la única comunidad afromexicana de Michoacán, ubicada en Coahuayana, frenaron lo que llamaron un “madruguete” del ayuntamiento y el comisariado ejidal para crear comités de obra pública sin consulta a la asamblea general.
El vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), Pavel Ulianov Guzmán, explicó que el presidente municipal y el comisariado intentaron imponer comités para dos obras del Plan de Justicia: un comedor comunitario y un camino artesanal.
El CSIM y las autoridades de la comunidad afrodescendiente advirtieron sobre la toma de las instalaciones del INPI en caso de que la delegación Michoacán del Instituto no acceda a dialogar.
“Lo que estamos haciendo es emplazar al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Ya hay una propuesta de diálogo para enero, y lo que estamos haciendo es emplazando, si no cumplen, porque ya se han comprometido también el INPI a acudir allá con los compañeros de El Ticuiz directamente y no han asistido; todo lo hacen desde el escritorio. Y en caso de que no cumplan con esto, vamos a tomar todas las instalaciones del INPI Michoacán. Es un acuerdo que tenemos como Consejo Supremo”, advirtió Guzmán.
El CSIM agrupa a 80 comunidades indígenas y afromexicanas. Acusó al Centro Coordinador del INPI en Aquila de bloquear la participación de autoridades tradicionales afro en reuniones y comités.
El 15 de diciembre, comunidades de El Ticuiz, Boca de Apiza y Ojo de Agua tomaron pacíficamente las instalaciones del INPI en Aquila para exigir inclusión.
Guzmán insistió en que la máxima autoridad es la asamblea general, no el ejido ni el ayuntamiento. “Lo que nosotros pedimos es que la gente de las comunidades afro forme el comité en una asamblea general, en una asamblea abierta, no a escondidas, no con unos cuantos.”
Si no hay acuerdo el 9 de enero, el CSIM tomará todas las oficinas del INPI en Michoacán y presentará recursos jurídicos contra los comités irregulares.
