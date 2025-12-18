Autoridades de El Ticuiz evitaron "madruguete" del ayuntamiento de Coahuayana en tema de obras comunales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades tradicionales de El Ticuiz, la única comunidad afromexicana de Michoacán, ubicada en Coahuayana, frenaron lo que llamaron un “madruguete” del ayuntamiento y el comisariado ejidal para crear comités de obra pública sin consulta a la asamblea general.

El vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), Pavel Ulianov Guzmán, explicó que el presidente municipal y el comisariado intentaron imponer comités para dos obras del Plan de Justicia: un comedor comunitario y un camino artesanal.

El CSIM y las autoridades de la comunidad afrodescendiente advirtieron sobre la toma de las instalaciones del INPI en caso de que la delegación Michoacán del Instituto no acceda a dialogar.

“Lo que estamos haciendo es emplazar al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Ya hay una propuesta de diálogo para enero, y lo que estamos haciendo es emplazando, si no cumplen, porque ya se han comprometido también el INPI a acudir allá con los compañeros de El Ticuiz directamente y no han asistido; todo lo hacen desde el escritorio. Y en caso de que no cumplan con esto, vamos a tomar todas las instalaciones del INPI Michoacán. Es un acuerdo que tenemos como Consejo Supremo”, advirtió Guzmán.