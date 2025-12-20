Autoridades confirman búsqueda de tigre avistado en Álvaro Obregón

El reporte fue atendido desde la noche del viernes por la Secretaría de Seguridad del Estado, y se solicitó el apoyo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y del zoológico de Morelia, con el objetivo de localizar y resguardar al animal.

La alerta fue difundida por el propio Ayuntamiento de Álvaro Obregón a través de sus redes sociales, exhortando a la ciudadanía a extremar precauciones, no acercarse al animal y, en caso de nuevo avistamiento, comunicarse de inmediato al número de emergencias 911.