Autoridades confirman búsqueda de tigre avistado en Álvaro Obregón

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Habitantes de la comunidad de El Calvario, en el municipio de Álvaro Obregón, reportaron el posible avistamiento de un tigre merodeando por las calles, lo que generó alarma entre los vecinos.
El reporte fue atendido desde la noche del viernes por la Secretaría de Seguridad del Estado, y se solicitó el apoyo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y del zoológico de Morelia, con el objetivo de localizar y resguardar al animal.
La alerta fue difundida por el propio Ayuntamiento de Álvaro Obregón a través de sus redes sociales, exhortando a la ciudadanía a extremar precauciones, no acercarse al animal y, en caso de nuevo avistamiento, comunicarse de inmediato al número de emergencias 911.
En redes sociales también circula una imagen tomada por vecinos, en la que presuntamente se ve al felino caminando durante la noche. Sin embargo, hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la especie ni su procedencia.
Las autoridades reiteraron el llamado a mantener la calma, evitar difundir rumores no confirmados y seguir las indicaciones oficiales.
SHA