Autopista siglo XXI tendrá cobertura de telefonía celular: Rogelio Zarazúa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez anunció la implementación de cobertura de telefonía celular a lo largo de la Autopista Siglo XXI, en el marco de las acciones estratégicas contempladas en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Esta iniciativa se materializa mediante una alianza de colaboración interinstitucional entre Telecomunicaciones de México (Telecom) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el objetivo de fortalecer la infraestructura de comunicación en esta vía carretera vital para el estado.