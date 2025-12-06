Autopista siglo XXI tendrá cobertura de telefonía celular: Rogelio Zarazúa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez anunció la implementación de cobertura de telefonía celular a lo largo de la Autopista Siglo XXI, en el marco de las acciones estratégicas contempladas en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Esta iniciativa se materializa mediante una alianza de colaboración interinstitucional entre Telecomunicaciones de México (Telecom) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el objetivo de fortalecer la infraestructura de comunicación en esta vía carretera vital para el estado.
Zarazúa Sánchez precisó que se contempla la instalación de un total de 27 nuevas torres de telecomunicaciones, lo que garantizará la conectividad de telefonía a lo largo de toda la autopista, resolviendo la problemática en aquellos tramos identificados con señal débil o nula.
Detalló que actualmente de las 27 contempladas, ya hay 17 que están instaladas y operando, otras cinco están en proceso de construcción y cinco más serán colocadas en lo subsecuente, desde tramos que conectan a La Huacana, pasando por Arteaga, llegando a Lázaro Cárdenas.
Puntualizó que estas acciones brindarán no solo una herramienta para los usuarios de conectividad digital, sino certidumbre en el camino, en caso de algún accidente u otro tipo de percances viales.
