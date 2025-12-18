Michoacán

Autopista Siglo XXI reabre circulación tras accidente de tráiler en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de varias horas de cierre total, la circulación en la autopista Siglo XXI, que conecta a las ciudades de Nueva Italia y Lázaro Cárdenas, ha sido reabierta.

De acuerdo al C5 Michoacán, el tráfico estuvo suspendido debido a un accidente ocurrido en el kilómetro 237, en el que un tráiler volcó y bloqueó ambos sentidos de la vía.

Desde las 12:45 horas, las autoridades locales informaron que, tras las maniobras para retirar el tráiler y limpiar la zona, se ha habilitado un paso alterno, permitiendo la circulación de vehículos en el tramo afectado.

Precauciones y recomendaciones para los conductores

Aunque la vialidad ha sido restablecida, las autoridades han solicitado a los conductores tomar precauciones adicionales al transitar por la zona. Se recomienda reducir la velocidad y estar atentos a las indicaciones viales para evitar contratiempos o accidentes adicionales.

El C5 Michoacán también continúa monitoreando la situación y proporcionará actualizaciones en tiempo real.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a mantener la calma y seguir las indicaciones para garantizar una conducción segura.

