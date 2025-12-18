Autopista Siglo XXI reabre circulación tras accidente de tráiler en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de varias horas de cierre total, la circulación en la autopista Siglo XXI, que conecta a las ciudades de Nueva Italia y Lázaro Cárdenas, ha sido reabierta.

De acuerdo al C5 Michoacán, el tráfico estuvo suspendido debido a un accidente ocurrido en el kilómetro 237, en el que un tráiler volcó y bloqueó ambos sentidos de la vía.

Desde las 12:45 horas, las autoridades locales informaron que, tras las maniobras para retirar el tráiler y limpiar la zona, se ha habilitado un paso alterno, permitiendo la circulación de vehículos en el tramo afectado.