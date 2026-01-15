Autopista de la Agroexportación, una ruta de 90 km que transformará Michoacán: SCOP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se construirá la Autopista de la Agroexportación, la cual tendrá una longitud superior a los 90 kilómetros. El subsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Jorge Humberto Villegas, detalló que la vía conectará a Uruapan con Zamora y aprovechará 17 kilómetros ya existentes del tramo Capácuaro-Peribán.

En rueda de prensa encabezada por el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, el subsecretario destacó que el Gobierno federal invertirá más de 39 mil 600 millones de pesos en Michoacán para tres obras estratégicas: la Autopista de la Agroexportación, la ampliación de la Siglo XXI en su tramo Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas y el ramal de acceso a Uruapan.

Respecto a la Autopista de la Agroexportación, puntualizó que el proyecto tendrá una duración estimada de tres años y será libre de peaje. La vía conectará desde Zacán, a través de la carretera estatal, con el libramiento Zamora-Jacona e integrará un nuevo tramo diseñado para evitar el congestionamiento en la zona metropolitana de Zamora.