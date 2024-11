Autonomía y participación ciudadana, fundamentales para la transparencia y el combate a la corrupción: César Sereno

Uno de los anuncios que ha generado mayor preocupación, comentó, es el referente a la desaparición de los órganos autónomos, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, porque el derecho de acceso a la información pública podría verse vulnerado o limitado con la nueva propuesta de que sean tribunales administrativos los encargados de dirimir las diferencias. Cuando la tendencia era facilitarle al ciudadano el ejercicio de este derecho, ahora lo obligarán a ir a un tribunal, lamentó.

"[…] El gobierno sería el mismo que te diga, es decir, sería juez y parte, sería el que te dijera, sí tengo la información pero no te la voy a dar por una causa de seguridad nacional y entonces yo no voy a poder hacer nada, más que irme, si así queda la reforma, a los tribunales de justicia administrativa, que serían lo que atiendan estos casos; pero es muy diferente porque tú vas a un tribunal donde tienes que tener conocimientos jurídicos o tienes que contratar a un abogado, entiendo que tendrán que fortalecer esa parte, de tener asesores para que cualquier ciudadano pueda tener la información (del proceso de promover un recurso de impugnación) pero al final deberá ser un juicio el que deberás desarrollar para obtener la información, a través de un tribunal o de la sentencia de un tribunal de justicia administrativa cuando ahora solo necesitas decir no estoy de acuerdo con algo y entonces el órgano garante hacía toda esa chamba", agregó.

Maestro en Derecho de la Información y Doctor en Derecho, Sereno Marín reconoció que el nuevo modelo anticorrupción propuesto por el gobierno federal no muestra, al menos en el papel, que vaya a ser más efectivo que el Sistema Nacional Anticorrupción.

Lamentó que al actual modelo anticorrupción no le hayan dado tiempo ni respaldo jurídico para haber entregado mejores resultados; pero a pesar del desdén que mostraron los gobiernos, federales y estatales, el SNA logró avanzar en varios temas, como la implementación de una Política Nacional Anticorrupción, mientras que en Michoacán se logró la creación de plataformas de denuncia y alertas.

"A siete años (el SEA de Michoacán) se encuentra en una consolidación administrativa, creo yo; con una fortaleza institucional en el tema de los perfiles que se encuentran en la >secretaría Ejecutiva, con una socialización de lo que hace el Sistema, de sus plataformas, por ejemplo, de la Plataforma Ciudadana de Denuncias y Alertas Anticorrupción que arrancaba justamente este año, con todo un proyecto de socialización, creo que quedaría trunco en caso de desaparezca […]", señaló.

Para ejemplificar el desprecio que encontraron a lo largo de los años, el SEA de Michoacán enfrentó descalificaciones verbales de los gobernadores, falta de recursos y el incumplimiento para la emisión de las convocatorias para la selección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Actualmente, de cinco miembros que debería tener, solo hay dos ciudadanos y el próximo mes quedará solo uno, mientras que, de tres contralores municipales, solo hay uno en el Comité coordinador, sin mencionar que no han conformado el Comité Seleccionador.

Este desinterés, sin embargo, no es exclusivo de Michoacán, ya que actualmente, de acuerdo con la ficha mensual de seguimiento de los Sistemas Estatales Anticorrupción, al corte del 31 de octubre de 2024, “El 29% de los SEA operaron con menos de la mitad de sus integrantes”. “De los 779 integrantes que deben conformar los SEA, faltaron por nombrar 248, es decir, 32% del total”, lo que muestra que estos organismos no están operando como debieran.

