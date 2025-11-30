Automovilista se accidenta en la autopista Siglo XXI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un joven automovilista resultó lesionado tras chocar contra una barrera metálica de contención sobre la autopista Siglo XXI, dentro del municipio de Salvador Escalante.

De acuerdo con autoridades policiales y de rescate, el percance ocurrió la mañana de este domingo en el tramo Pátzcuaro–Uruapan, a la altura del kilómetro 57.