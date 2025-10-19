Automovilista grave al accidentarse en la autopista Pátzcuaro - Cuitzeo

Otros usuarios de la carretera reportaron el percance, por lo que al sitio se trasladaron los paramédicos de Ambulancias AMBUMED, así como policías de la Guardia Civil y el personal de Autopistas Michoacán, quienes hallaron atrapado en la unidad siniestrada a un masculino.

El paciente fue liberado y trasladado de emergencia a un nosocomio en la ciudad de Morelia, ya que presenta traumatismo craneoencefálico severo, siendo ignorada hasta el momento su identidad.

Por último, elementos de la Guardia Nacional División Seguridad en Carreteras e Instalaciones apoyados por integrantes de Auxilio Vial, realizaron los correspondientes peritajes y aseguraron el coche accidentado.

BCT