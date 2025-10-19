Automovilista grave al accidentarse en la autopista Pátzcuaro - Cuitzeo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este sábado, el conductor de un auto particular resultó gravemente herido al sufrir un aparatoso accidente, mientras circulaba por la autopista Pátzcuaro – Cuitzeo.
De acuerdo con fuentes de rescate, el percance tuvo lugar el kilómetro 7 del tramo carretero Copándaro – Cuto, donde el vehículo, un Ford Escort de color rojo, con placas PJV-747-B, sin control estuvo apunto de volcar y terminó por golpear con el toldo y el costado izquierdo contra el muro de contención.
Otros usuarios de la carretera reportaron el percance, por lo que al sitio se trasladaron los paramédicos de Ambulancias AMBUMED, así como policías de la Guardia Civil y el personal de Autopistas Michoacán, quienes hallaron atrapado en la unidad siniestrada a un masculino.
El paciente fue liberado y trasladado de emergencia a un nosocomio en la ciudad de Morelia, ya que presenta traumatismo craneoencefálico severo, siendo ignorada hasta el momento su identidad.
Por último, elementos de la Guardia Nacional División Seguridad en Carreteras e Instalaciones apoyados por integrantes de Auxilio Vial, realizaron los correspondientes peritajes y aseguraron el coche accidentado.
BCT