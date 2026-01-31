Automóvil y camioneta chocan en la carretera Zitácuaro-Morelia; no hubo lesionados de gravedad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un accidente vial entre un automóvil particular y una camioneta tipo Urban se registró sobre la carretera Zitácuaro-Morelia, a la altura de las inmediaciones del hotel Villa Monarca, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio.

De acuerdo con información del Heroico Cuerpo de Bomberos de Zitácuaro, el reporte fue recibido a su base por lo que de inmediato se trasladaron al lugar del percance. A su arribo, los elementos localizaron a los tripulantes de ambos vehículos conscientes y fuera de peligro.