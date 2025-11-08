Auto vuelca en Parácuaro; dos adultos mayores heridos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un auto particular volcó este 8 de noviembre de 2025 sobre la carretera Apatzingán–Cuatro Caminos, dejando como saldo a una pareja de adultos mayores lesionada, quienes fueron auxiliados y trasladados a un hospital de la región.

El aparatoso accidente ocurrió a la altura de la comunidad conocida como Crucero de Las Yeguas, donde un vehículo Volkswagen azul salió de la carpeta asfáltica, volcó y terminó nuevamente sobre sus cuatro llantas.

Algunas personas que presenciaron el incidente solicitaron apoyo al servicio de emergencias. Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal y elementos de la Guardia Nacional.

Los socorristas atendieron a J. Jesús S. E., de 89 años, quien presentó traumatismo craneoencefálico severo, y a Blanca Estela F. B., de 75 años, con traumatismo craneoencefálico leve.

Ambos pacientes fueron trasladados al Hospital del ISSSTE de Apatzingán, mientras que los peritajes correspondientes quedaron a cargo de la Guardia Nacional, División de Seguridad en Carreteras e Instalaciones.

